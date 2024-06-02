Новую функцию Windows 11 Recall взломали ради неподдерживаемых устройств

Несмотря на заявления Microsoft о том, что Recall требует новейших нейронных процессоров (NPU) на новых ПК, инструмент Amperage, созданный Albacore, позволяет использовать эту функцию на старых чипах Qualcomm Snapdragon, процессорах Microsoft SQ и Ampere. Этот хак работает на устройствах с последним обновлением Windows 11 24H2.

Технически, вы также можете разблокировать Recall на устройствах x86, но приложение мало что даст, пока Microsoft не опубликует компоненты, необходимые для его запуска, пишет The Verge.

Этот шаг ставит под сомнение необходимость требования 40 триллионов операций в секунду (TOPS) для NPU в новых устройствах, поскольку старое оборудование, очевидно, может справиться с этими функциями ИИ.