Новые отели получили поддержку Google Wallet вместо ключей для доступа в номер

Ранее цифровые ключи в Club Quarters были доступны только через собственное приложение, но теперь гости могут добавить свой ключ от номера в цифровой кошелек прямо из электронного письма при регистрации. Как только гости зарегистрируются, их ключ от номера будет готов к использованию, и они смогут отпереть дверь, просто прикоснувшись телефоном к панели доступа.

Компания утверждает, что является первой гостиничной сетью, полностью внедрившей мобильные ключи во всех своих объектах.