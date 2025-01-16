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Опубликовано 16 января 2025, 20:36
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Новые отели получили поддержку Google Wallet вместо ключей для доступа в номер

Отели Club Quarters поддерживают мобильные ключи от номеров через Google Wallet
Отели Club Quarters объявили о том, что теперь они будут поддерживать мобильные ключи от номеров через цифровой кошелёк Google для пользователей Android и Apple Wallet для пользователей iPhone. Новая система позволяет гостям хранить и использовать ключи от номеров прямо со смартфона.
Новые отели получили поддержку Google Wallet вместо ключей для доступа в номер

© Google

Ранее цифровые ключи в Club Quarters были доступны только через собственное приложение, но теперь гости могут добавить свой ключ от номера в цифровой кошелек прямо из электронного письма при регистрации. Как только гости зарегистрируются, их ключ от номера будет готов к использованию, и они смогут отпереть дверь, просто прикоснувшись телефоном к панели доступа.

Компания утверждает, что является первой гостиничной сетью, полностью внедрившей мобильные ключи во всех своих объектах.

Источник:9to5google
Автор:Максим Многословный
Теги:
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#Google Wallet