Новые отели получили поддержку Google Wallet вместо ключей для доступа в номер

Опубликовано 16 января 2025, 20:361 мин.
Новые отели получили поддержку Google Wallet вместо ключей для доступа в номерОтели Club Quarters поддерживают мобильные ключи от номеров через Google Wallet
Отели Club Quarters объявили о том, что теперь они будут поддерживать мобильные ключи от номеров через цифровой кошелёк Google для пользователей Android и Apple Wallet для пользователей iPhone. Новая система позволяет гостям хранить и использовать ключи от номеров прямо со смартфона.
Ранее цифровые ключи в Club Quarters были доступны только через собственное приложение, но теперь гости могут добавить свой ключ от номера в цифровой кошелек прямо из электронного письма при регистрации. Как только гости зарегистрируются, их ключ от номера будет готов к использованию, и они смогут отпереть дверь, просто прикоснувшись телефоном к панели доступа.
Компания утверждает, что является первой гостиничной сетью, полностью внедрившей мобильные ключи во всех своих объектах.