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Сегодня 14:05
Новые правила WhatsApp и Илон Маск заставили людей переходить на приватный мессенджер Signal
Желающих очень много
Мессенджер Signal, использующий собственный алгоритм сквозного шифрования, стал набирать новых пользователей. Причинами тому, вероятно, стали недавний призыв Илона Маска переходить на Signal и новые правила WhatsApp, по которым пользователи должны согласиться передавать свои данные Facebook.
Новых пользователей Signal так много, что могут происходить задержки при верификации телефонного номера, которая происходит во время регистрации нового аккаунта.
На днях Илон Маск написал в своём Twitter короткий твит: «Use Signal» («Используйте Signal»). Перед этим предприниматель раскритиковал Facebook, отметив роль платформы в организации штурма Капитолия.
Что касается WhatsApp, то с сегодняшнего дня, 8 января, мессенджер принял новую политику приватности. Пользователи должны согласиться с ней, если хотят и дальше пользоваться мессенджером.