Новые правила WhatsApp и Илон Маск заставили людей переходить на приватный мессенджер Signal

Новых пользователей Signal так много, что могут происходить задержки при верификации телефонного номера, которая происходит во время регистрации нового аккаунта.

На днях Илон Маск написал в своём Twitter короткий твит: «Use Signal» («Используйте Signal»). Перед этим предприниматель раскритиковал Facebook, отметив роль платформы в организации штурма Капитолия.

Что касается WhatsApp, то с сегодняшнего дня, 8 января, мессенджер принял новую политику приватности. Пользователи должны согласиться с ней, если хотят и дальше пользоваться мессенджером.