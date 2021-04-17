Новый Android сможет автоматически переводить приложения с английского языка

Функция позволит переводить программы с языка разработчиков на язык пользователя. XDA Developers узнало о ней благодаря тому, что ранее заполучило невыпущенную сборку Android 12. В ней нашли множество новых классов, связанных с новой службой перевода.

Авторы пришли к выводу, что новая функция позволяет осуществить прямой перевод текста в пользовательском интерфейсе приложения. Не исключено, что Google сделает эту опцию эксклюзивной для смартфонов Pixel. Работает она, кстати, через Google Translate.

Стоит отметить, что уже давно есть сторонние приложения, такие как AllTrans, которые предлагают собственную функцию перевода пользовательского интерфейса.

Напомним, Google должна официально представить новую версию операционной системы Android в мае 2021 года.