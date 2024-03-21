Новый баг macOS 14.4: опасайтесь потери файлов в iCloud Drive

Обычно macOS автоматически создает различные версии файлов при их сохранении. Эти версии обеспечивают безопасность, позволяя при необходимости вернуться к более ранним. Однако в macOS 14.4 пользователи, удаляющие файлы из локального хранилища iCloud, рискуют навсегда потерять все сохраненные версии этих файлов.

Раньше удаление файла из локального хранилища iCloud Drive не влияло на его сохраненные версии. Вы могли загрузить файл позже и получить доступ к этим версиям. В macOS 14.4 эта функция, похоже, не работает. Решения полноценного пока что нет, но, если вы еще не обновились, то можете отложить обновление macOS до появления исправления. Так вы сможете продолжать пользоваться iCloud, не рискуя потерять бэкапы.