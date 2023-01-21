Новый челлендж в TikTok поставил под угрозу жизнь подростков

В TikTok стала распространяться странная игра: «Побеждает тот, кто заснёт последним». Задача состоит в том, чтобы попытаться не заснуть после приема клоназепама, препарата, используемого для лечения судорог, панических атак и беспокойства. Его побочным действием является сонливость.

Медики уже оказали помощь пятерым несовершеннолетним в состоянии интоксикации в Мехико.