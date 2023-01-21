Новый челлендж в TikTok поставил под угрозу жизнь подростков

14:55, 21 января 2023
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Новый челлендж в TikTok поставил под угрозу жизнь подростковОн предполагает принятие транквилизатора
Власти Мексики предупредили об опасности вирусного челленджа в TikTok, из-за которого школьники травятся лекарствами.
Фото: Unsplash
В TikTok стала распространяться странная игра: «Побеждает тот, кто заснёт последним». Задача состоит в том, чтобы попытаться не заснуть после приема клоназепама, препарата, используемого для лечения судорог, панических атак и беспокойства. Его побочным действием является сонливость.
Медики уже оказали помощь пятерым несовершеннолетним в состоянии интоксикации в Мехико.