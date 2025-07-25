Новый конкурс по программированию раскрыл слабые результаты ИИ

Опубликовано 25 июля 2025, 10:301 мин.
Новый конкурс по программированию раскрыл слабые результаты ИИНе так хорош, как кажется
Недавно завершился первый этап нового «ИИ-челленджа» по программированию — K Prize, организованного Databricks и сооснователем Perplexity Энди Конвински. Победителем стал бразильский инженер Эдуардо Роча де Андраде, который получил $ 50 000. Но удивило то, что он правильно решил лишь 7,5% заданий.
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Конвински отметил, что целью конкурса было создать действительно сложный тест, чтобы проверить реальные возможности моделей. В отличие от других испытаний, K Prize использует новые данные с GitHub и не допускает подготовки моделей на конкретных задачах, что делает тест честным, но сложным.
Конвински даже обещал миллион долларов тому, кто создаст открытую модель с точностью выше 90% в этом тесте. Он подчёркнул, что пока ИИ далеки от обещанных ролей врачей или юристов, а даже в программировании модели пока показывают низкий результат.
Источник:techcrunch
Автор:Максим Многословный