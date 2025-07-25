Новый конкурс по программированию раскрыл слабые результаты ИИ

Конвински отметил, что целью конкурса было создать действительно сложный тест, чтобы проверить реальные возможности моделей. В отличие от других испытаний, K Prize использует новые данные с GitHub и не допускает подготовки моделей на конкретных задачах, что делает тест честным, но сложным.

Конвински даже обещал миллион долларов тому, кто создаст открытую модель с точностью выше 90% в этом тесте. Он подчёркнул, что пока ИИ далеки от обещанных ролей врачей или юристов, а даже в программировании модели пока показывают низкий результат.