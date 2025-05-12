Новый папа римский назвал ИИ ключевым вызовом для человечества

Папа Лев, ранее известный как кардинал Роберт Прево из США, объяснил выбор своего имени отсылкой к Папе Льву XIII, который в 1891 году в энциклике Rerum Novarum защищал права рабочих. «Сегодня церковь предлагает свое социальное учение в ответ на новую промышленную революцию и развитие ИИ», — заявил понтифик, говоря на беглом итальянском.

Стремительное развитие ИИ вызывает опасения, включая угрозы для рабочих мест и этические дилеммы. Папа Лев XIV, следуя за своим предшественником Франциском, призвал церковь активно реагировать на эти изменения, опираясь на традиции и моральные принципы.