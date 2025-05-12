Новый папа римский назвал ИИ ключевым вызовом для человечества

Опубликовано 12 мая 2025, 11:151 мин.
Новый папа римский назвал ИИ ключевым вызовом для человечестваЛев XIV изложил свои мысли
Новый глава Католической церкви, Папа Лев XIV, в своем первом обращении к кардиналам в Ватикане обозначил искусственный интеллект (ИИ) как одну из главных проблем современности. Выступая, он сравнил развитие ИИ с промышленной революцией XIX века, подчеркнув, что технологии создают новые вызовы для защиты человеческого достоинства, справедливости и труда.
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Папа Лев, ранее известный как кардинал Роберт Прево из США, объяснил выбор своего имени отсылкой к Папе Льву XIII, который в 1891 году в энциклике Rerum Novarum защищал права рабочих. «Сегодня церковь предлагает свое социальное учение в ответ на новую промышленную революцию и развитие ИИ», — заявил понтифик, говоря на беглом итальянском.
Стремительное развитие ИИ вызывает опасения, включая угрозы для рабочих мест и этические дилеммы. Папа Лев XIV, следуя за своим предшественником Франциском, призвал церковь активно реагировать на эти изменения, опираясь на традиции и моральные принципы.