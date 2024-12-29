Новый президент США попросил Верховный суд отсрочить срок блокировки TikTok

Верховный суд должен заслушать аргументы по этому делу 10 января 2025 года. Адвокат Трампа, Д. Джон Сауэр, попросил суд отложить окончание срока действия закона, пока он рассматривает дело по существу. Это даст будущей администрации больше времени для поиска «политического решения».

Трамп заявил, что не занимает позицию по существу закона, но считает, что его умение вести переговоры может помочь решить проблему. Он также признал «обеспокоенность национальной безопасностью» вокруг TikTok, которую высказало нынешнее правительство.