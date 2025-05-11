Новый стандарт Bluetooth 6.1 улучшил защиту приватности и экономию аккумулятора

Главное нововведение — это обновлённая система смены адресов устройств, называемая Randomized RPA. Она делает процесс смены Bluetooth-адресов менее предсказуемым. Это помогает защитить личные данные пользователей, ведь теперь будет сложнее отследить устройство по сигналу Bluetooth.

Кроме улучшения приватности, эта функция может также немного экономить заряд батареи. Хотя точные цифры пока не называются, обещают, что это снизит нагрузку на устройство, особенно в фоновом режиме.

Производители, скорее всего, не будут указывать «Bluetooth 6.1» на коробках, но вы сможете почувствовать разницу в будущем, когда начнут выходить устройства с поддержкой этих функций.