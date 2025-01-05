Новый вирус FireScam начал выдавать себя за Telegram

Опубликовано 05 января 2025, 21:021 мин.
Новый вирус FireScam начал выдавать себя за TelegramЧтобы украсть данные
Новая вредоносная программа для Android под названием FireScam распространяется через поддельный Telegram. После активации FireScam запрашивает обширные разрешения у смартфона, включая просмотр уведомлений, данных буфера обмена, SMS и звонков.
Кроме того, он создает поддельную страницу входа в Telegram, чтобы украсть учетные данные пользователя. Вредоносная программа подключается к базе данных Firebase, куда в режиме реального времени загружает украденные данные. Он отслеживает и контролирует устройство, регистрируя активные приложения и действия пользователя.
FireScam также перехватывает конфиденциальную информацию, включая данные о транзакциях и менеджерах паролей.
Эксперты предупреждают, что FireScam использует передовые методы уклонения, и рекомендуют быть осторожными при загрузке файлов из ненадежных источников или переходе по незнакомым ссылкам.