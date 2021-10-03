Новый вирус нашёл способ обманывать пользователей Android

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Новый вирус нашёл способ обманывать пользователей AndroidПредлагает им защититься от самого себя
Банковский троян Flubot для Android-устройств становится всё изощреннее. Теперь на смартфонах пользователей могут появляться предупреждающие уведомления о том, что их девайс атаковал вирус, но сами эти уведомления предназначены... для заражения аппарата.
Предупреждение предлагает установить обновление безопасности, чтобы избежать угрозы. Конечно, если нажать на кнопку, на телефон установится лишь сам вредонос Flubot.
Об опасности уведомлений предупредила группа реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации Новой Зеландии (CERT NZ). Специалисты рассказали, что вредоносное ПО Flubot распространяется через текстовые сообщения на смартфонах Android с использованием постоянно меняющейся формулировки. Сначала злоумышленники маскировали всё под сообщения о курьерской доставке. Теперь распространяют вот такое:
Конечно, чтобы избежать угрозы, не стоит нажимать и переходить по сомнительным ссылкам.