Новый вирус нашёл способ обманывать пользователей Android

Предупреждение предлагает установить обновление безопасности, чтобы избежать угрозы. Конечно, если нажать на кнопку, на телефон установится лишь сам вредонос Flubot.

Об опасности уведомлений предупредила группа реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации Новой Зеландии (CERT NZ). Специалисты рассказали, что вредоносное ПО Flubot распространяется через текстовые сообщения на смартфонах Android с использованием постоянно меняющейся формулировки. Сначала злоумышленники маскировали всё под сообщения о курьерской доставке. Теперь распространяют вот такое: