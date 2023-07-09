Новый владелец уволил всех старых сотрудников Evernote. Но зато у него полно идей на базе ИИ

Новый владелец уволил всех старых сотрудников Evernote. Но зато у него полно идей на базе ИИА еще компания «переезжает»
Популярное приложение для ведения заметок Evernote претерпевает значительные изменения: оно уже уволило большую часть своих сотрудников. Компания, которую в прошлом году приобрел итальянский производитель приложений Bending Spoons, объяснила «переезд» в Европу повышением эффективности.
Этот недавний раунд увольнений последовал за предыдущим сокращением 129 сотрудников всего шесть месяцев назад в связи с долгосрочными проблемами рентабельности. Компания Evernote, когда-то считавшаяся лидером в области заметок, столкнулась с проблемами, пытаясь выйти за эти рамки.
Конкуренты, такие как Notion, набрали популярность, а Apple и Microsoft укрепили свои собственные приложения для ведения заметок. Компания Bending Spoons, годовой доход которой превышает 100 млн долларов, планирует сохранить специальную команду в Европе для продолжения разработки Evernote, при этом, как сообщается, компания планирует сделать акцент на внедрении технологий искусственного интеллекта.