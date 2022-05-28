Новый закон запретит китайскую цифровую валюту в магазинах приложений США

Законопроект был назван "Закон о защите американцев от авторитарных цифровых валют" и призывает запретить магазинам приложений, включая Apple и Google, размещать любые приложения, принимающие покупки в цифровой валюте. Это включает в себя популярное приложение для обмена сообщениями WeChat, которое в начале этого года объявило о поддержке e-CNY.

Сенаторы, стоящие за законопроектом, предупредили о предполагаемых финансовых рисках и рисках слежки, связанных с цифровым юанем. “Цифровой юань китайской коммунистической партии позволяет осуществлять прямой контроль и доступ к финансовой жизни людей”, - сказал в своем заявлении сенатор от штата Индиана Майк Браун. “Мы не можем позволить этому авторитарному режиму использовать свою контролируемую государством цифровую валюту в качестве инструмента для проникновения в нашу экономику и частную информацию американских граждан”.