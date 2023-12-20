Новый запрет ЕС в отношении Apple и Spotify не станет большим ударом для «яблочников»

Решение, принятое по жалобе Spotify четырехлетней давности, направлено на отмену строгих правил Apple, которые заставляют пользователей «танцевать с бубном», чтобы подписаться или купить книгу. Это решение направлено на то, чтобы поставить потребителей на первое место и покончить с разочарованием, связанным с привязкой к платежной системе Apple.

Хотя Apple утверждает, что речь идет о доходах, на самом деле технологический гигант не так уж много потеряет. Запрет не ударит по карманам Apple, но проложит путь к более справедливому игровому полю, считают эксперты. Даже разговоры о потенциальных конкурирующих магазинах приложений не станут концом «империи» Apple, поскольку большинство пользователей вряд ли покинут привычный комфорт экосистемы Apple.