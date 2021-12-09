Новых офисных сотрудников Delivery Club первое время заставят работать курьерами

Сообщается, что подобное уже практиковалось ранее среди самих руководителей компании и разработчиков мобильного приложения для курьеров. Теперь же это коснётся и рядовых офисных сотрудников.

Для того, чтобы реализовать нововведение, в компании внедрят специальные механизмы, которые позволят попробовать себя в роли доставщика в любое удобное время и в любом удобном месте.