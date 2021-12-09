Новых офисных сотрудников Delivery Club первое время заставят работать курьерами

Новых офисных сотрудников Delivery Club первое время заставят работать курьерамиРазработчики, оказывается, уже занимаются подобным какое-то время
Сообщается, что подобное уже практиковалось ранее среди самих руководителей компании и разработчиков мобильного приложения для курьеров. Теперь же это коснётся и рядовых офисных сотрудников.
Для того, чтобы реализовать нововведение, в компании внедрят специальные механизмы, которые позволят попробовать себя в роли доставщика в любое удобное время и в любом удобном месте.
Во-первых, курьеры — на передовой доставки. Офисные сотрудники должны понимать, как они работают, должны стремиться создать для курьеров максимально понятные и комфортные условия. Во-вторых, эффективность нашего бизнеса во многом зависит от взаимопонимания между разными департаментами. Чем бы ни занимался человек, ему действительно важно знать, как устроена наша логистика.
Представители Delivery Club заявили, что все заработанные в рамках инициативы деньги будут направлены на счёт поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». На эти деньги организация сможет закупить необходимое ей оборудование.