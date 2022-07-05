Нужно ли отключать VPN перед входом в банковские приложения

Он заявил, что некоторые данные при работе с VPN становятся доступны третьим лицам. Это в частности IP-адрес, IP-адрес веб-сайта, к которому вы подключаетесь, время подключения и объём переданных данных. Эта информация однако «слабо персонализированная». Но можно и вести журнал использования трафика на стороне VPN-сервиса. «Эти журналы обычно содержат подробную информацию о конкретных пользовательских подключениях, а вместе с общей информацией о подключении отслеживаются данные о конкретных загруженных файлах, посещённых веб-сайтах, местоположениях, протоколах, времени, условиях поиска и онлайн-поведении пользователя. Как правило, подобные журналы ведут бесплатные VPN-сервисы», — утверждает Кашкин.

Опасно посещать веб-сайты, не защищённые сертификатом (без протокола https и без значка «замок» в адресной строке). Также не стоит заходить в личные кабинеты банковских сайтов и портала «Госуслуги», совершать онлайн-покупки, подключившись к VPN-сервису.