Нужно ли удалять браузер Google Chrome с телефона из-за его «опасности»В сети разводят панику
Паника началась из-за твитов исследователя безопасности, который рассказал, как мобильный браузер Google может подключиться к акселерометру телефона и, предположительно, использовать его для слежки. Эксперт заявил, что Chrome для Android постоянно делится данными с акселерометра со всеми сайтами, которые посещал пользователь.
Что интересно, исследователь не говорит, будто браузер Chrome нужно удалить. Он показал лишь, как отключить функцию обмена данными акселерометра, активированную по умолчанию. Некоторые СМИ решили приукрасить ситуацию.
Чтобы отключить функцию, следует открыть «Настройки» в Google Chrome, найти там «Настройки сайтов», а затем перейти в меню «Датчики движения». Там нужно перевести переключатель в выключенное состояние.
Dear #Android users,— Mysk 🇨🇦🇩🇪 (@mysk_co) October 29, 2021
Chrome shares your motion sensor with all the websites you visit by default.
This video shows how you can disable it. Please do it now.
You can learn more about this here:https://t.co/zMbPpuX3VH#CyberSecurity #Privacy pic.twitter.com/riWNQUfxKB