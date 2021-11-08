Нужно ли удалять браузер Google Chrome с телефона из-за его «опасности»

Паника началась из-за твитов исследователя безопасности, который рассказал, как мобильный браузер Google может подключиться к акселерометру телефона и, предположительно, использовать его для слежки. Эксперт заявил, что Chrome для Android постоянно делится данными с акселерометра со всеми сайтами, которые посещал пользователь.

Что интересно, исследователь не говорит, будто браузер Chrome нужно удалить. Он показал лишь, как отключить функцию обмена данными акселерометра, активированную по умолчанию. Некоторые СМИ решили приукрасить ситуацию.