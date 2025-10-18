Приложения
Опубликовано 18 октября 2025, 22:06
1 мин.

Nvidia, Microsoft, и др. объединились для крупнейшей на рынке дата-центров сделке

Покупка Aligned Data Centers за $40 млрд
Консорциум инвесторов, включающий Nvidia, Microsoft, BlackRock и компанию Илона Маска xAI, договорился приобрести Aligned Data Centers за $40 миллиардов. Aligned управляет дата-центрами и кампусами данных в Северной и Южной Америке.
Сделка является крупнейшей в истории мирового рынка дата-центров. Помимо указанных компаний, в инвестиции участвуют MGX из Абу-Даби, Kuwait Investment Authority и Temasek. Все они действуют через партнерство Artificial Intelligence Infrastructure Partnership (AIP), созданное в сентябре 2024 года BlackRock, MGX, Microsoft и Nvidia для ускорения инвестиций в инфраструктуру для ИИ.

Larry Fink, CEO BlackRock и председатель AIP, отметил, что инвестиция поможет создавать инфраструктуру для будущего ИИ и даст клиентам “возможность участвовать в росте отрасли”.

Дата-центры Aligned — это крупные объекты для размещения оборудования, необходимого для работы и обучения больших ИИ-моделей. Сейчас компания управляет 50 кампусами с суммарной мощностью более 5 гигаватт, включая уже действующие и планируемые объекты.

Сделка ожидается к завершению в конце следующего года и всё ещё требует одобрения регуляторов.

Источник:CNBC
Автор:Максим Многословный
