Nvidia отчиталась о рекордной выручке. Спасибо ИИ, не игровым видеокартам

За четвёртый квартал, завершившийся 25 января 2026 года, выручка составила 68,1 млрд долларов. Это на 20% больше, чем в предыдущем квартале, и на 73% больше по сравнению с прошлым годом. Основной рост обеспечило направление центров обработки данных для ИИ: его квартальная выручка достигла 62,3 млрд долларов. Видеокарты принесли далеко не так много.

По итогам всего финансового года компания заработала 215,9 млрд долларов — это на 65% больше, чем годом ранее.

В течение года Nvidia направила 41,1 млрд долларов на выкуп собственных акций и выплату дивидендов. Следующие дивиденды в размере 0,01 доллара на акцию будут выплачены 1 апреля 2026 года.