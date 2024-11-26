Nvidia представила Fugatto: ИИ, который пишет музыку за вас

Универсальность модели позволяет пользователям создавать различные «звуковые продукты», от музыки до эффектов. Например, музыкальные продюсеры могут генерировать и редактировать песни с различными инструментами и стилями.

Возможности Fugatto выходят за рамки предварительно обученных задач — он может воспроизводить речь с определенным акцентом и эмоциями или имитировать ливень, проходящий по ландшафту.

Nvidia не подтвердила публичную доступность инструменты. К счастью, есть достаточно генераторов музыки, и даже редакторов звуков в открытом доступе.