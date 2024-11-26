Nvidia представила Fugatto: ИИ, который пишет музыку за вас

Опубликовано 26 ноября 2024, 11:151 мин.
Nvidia представила Fugatto: ИИ, который пишет музыку за васТекст в аудио
Nvidia представила Fugatto, экспериментальную ИИ-модель, способную генерировать и изменять аудио, опираясь на текстовые описания. Официально названная Foundational Generative Audio Transformer Opus 1, Fugatto описывается как «швейцарский армейский нож для звука» и была разработана международной командой исследователей.
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Универсальность модели позволяет пользователям создавать различные «звуковые продукты», от музыки до эффектов. Например, музыкальные продюсеры могут генерировать и редактировать песни с различными инструментами и стилями.
Возможности Fugatto выходят за рамки предварительно обученных задач — он может воспроизводить речь с определенным акцентом и эмоциями или имитировать ливень, проходящий по ландшафту.
Nvidia не подтвердила публичную доступность инструменты. К счастью, есть достаточно генераторов музыки, и даже редакторов звуков в открытом доступе.