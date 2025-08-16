Nvidia представила концепцию ИИ-графики, что станет основой обучения роботов

Главная идея в том, что ИИ может создавать графику и виртуальные миры, которые используются для обучения «физического» ИИ — роботов, беспилотных машин и умных устройств. Такой подход позволяет заменить «дорогое и опасное» обучение в реальности.

Для этого компания разрабатывает специальные модели и симуляторы, которые создают синтетические данные — виртуальные изображения, по которым роботы могут «учиться» выполнять задачи. К примеру, беспилотные автомобили тренируются в цифровых копиях улиц, а не через реальные аварии.

Nvidia также представила платформу Omniverse NuRec, которая превращает данные с камер и сенсоров в полностью интерактивные 3D-сцены для тренировок роботов. Дополнительно компания показала инструменты для генерации реалистичных материалов и поверхностей, чтобы виртуальные среды выглядели максимально приближёнными к настоящим.