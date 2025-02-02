Nvidia выпустила функцию улучшения звука с дешевых микрофонов до премиум-уровня

Опубликовано 02 февраля 2025, 14:151 мин.
Nvidia выпустила функцию улучшения звука с дешевых микрофонов до премиум-уровняМожно не обновлять устройство
Nvidia запустила новые функции искусственного интеллекта в своем приложении Broadcast, которые улучшают качество видео и звука во время созвонов. Среди них выделяется функция Studio Voice, которая улучшает звук обычного микрофона, делая его похожим на звук высококлассного устройства. В тестах Studio Voice заставила простой микрофон для веб-камеры звучать почти профессионально, пишут СМИ.
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Другая новая функция, Virtual Key Light, помогает создать лучшее освещение в ваших видео, создавая впечатление, что у вас есть настоящий студийный свет, даже если вы просто используете камеру ноутбука.
Для использования обеих функций обычно требуется графический процессор GeForce RTX 4080 или 5080, но тесты показали, что Studio Voice работает даже на RTX 3070.
Последнее обновление Broadcast также включает такие полезные инструменты, как удаление фоновых шумов для более чистого звука, функция Eye Contact, позволяющая смотреть в камеру в кадре, даже если вы этого не делали, и Virtual Background, позволяющая лучше отделить вас от фона.