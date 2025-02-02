Nvidia выпустила функцию улучшения звука с дешевых микрофонов до премиум-уровня

Другая новая функция, Virtual Key Light, помогает создать лучшее освещение в ваших видео, создавая впечатление, что у вас есть настоящий студийный свет, даже если вы просто используете камеру ноутбука.

Для использования обеих функций обычно требуется графический процессор GeForce RTX 4080 или 5080, но тесты показали, что Studio Voice работает даже на RTX 3070.

Последнее обновление Broadcast также включает такие полезные инструменты, как удаление фоновых шумов для более чистого звука, функция Eye Contact, позволяющая смотреть в камеру в кадре, даже если вы этого не делали, и Virtual Background, позволяющая лучше отделить вас от фона.