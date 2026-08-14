Nvidia выпустит мощнейшую ИИ-модель Nemotron 4 с триллионом параметров

В Nvidia подтвердили, что работают над Nemotron 4, но деталей не раскрыли. Сроки выхода Nemotron 4 тоже пока неизвестны. Обучение модели ещё не завершено, но, по слухам, она может быть готова уже к концу осени.

Недавно Nvidia выпустила ИИ поменьше, Nemotron 3.5 Lightning, для решения «конкретных задач» вроде проверки кода и мониторинга безопасности. А также представила библиотеку NeMo Switchyard, которая автоматически подбирает подходящую модель для каждой задачи.