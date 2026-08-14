Nvidia выпустит мощнейшую ИИ-модель Nemotron 4 с триллионом параметров

Опубликовано 14 августа 2026, 18:171 мин.
Nvidia выпустит мощнейшую ИИ-модель Nemotron 4 с триллионом параметровЧтобы конкурировать с лидерами рынка
Nvidia разрабатывает семейство ИИ-моделей под названием Nemotron 4. По данным источников СМИ, самая крупная версия этой модели будет содержать не менее триллиона параметров. Это много.
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В Nvidia подтвердили, что работают над Nemotron 4, но деталей не раскрыли. Сроки выхода Nemotron 4 тоже пока неизвестны. Обучение модели ещё не завершено, но, по слухам, она может быть готова уже к концу осени.
Недавно Nvidia выпустила ИИ поменьше, Nemotron 3.5 Lightning, для решения «конкретных задач» вроде проверки кода и мониторинга безопасности. А также представила библиотеку NeMo Switchyard, которая автоматически подбирает подходящую модель для каждой задачи.
Источник:reuters
Автор:Максим Многословный
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