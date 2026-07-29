Nvidia заключила партнерство с «секретным» старпатом SSI Ильи Суцкевера

Решение о разработке защитных систем произошло на фоне недавнего взлома Hugging Face со стороны ИИ OpenAI. При чем для защиты пришлось использовать открытую модель, потому что закрытые, как пишут СМИ, не справились.

Nvidia также заключила партнёрство с SSI, стартапом, который работает «в режиме полной секретности». SSI основал Илья Суцкевер, бывший главный учёный OpenAI. Компания не выпускает продуктов и не раскрывает деталей, но стремится создать «безопасный сверхинтеллект».