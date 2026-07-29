Nvidia заключила партнерство с «секретным» старпатом SSI Ильи Суцкевера

Опубликовано 29 июля 2026, 10:101 мин.
Nvidia заключила партнерство с «секретным» старпатом SSI Ильи СуцкевераИ не только
Nvidia объявила о создании альянса Open Secure AI, чья цель в разработке открытых технологий и инструментов для защиты ИИ-систем. В число участников вошли Microsoft, Salesforce, SpaceX и др. Параллельно с этим Nvidia заключила партнёрство с Safe Superintelligence Inc. (SSI), основанной Ильёй Суцкевером.
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Решение о разработке защитных систем произошло на фоне недавнего взлома Hugging Face со стороны ИИ OpenAI. При чем для защиты пришлось использовать открытую модель, потому что закрытые, как пишут СМИ, не справились.
Nvidia также заключила партнёрство с SSI, стартапом, который работает «в режиме полной секретности». SSI основал Илья Суцкевер, бывший главный учёный OpenAI. Компания не выпускает продуктов и не раскрывает деталей, но стремится создать «безопасный сверхинтеллект».