Нью-Йорк подал в суд на Google из-за «зависимости детей от соцсетей»

Иск, состоящий из 327 страниц, утверждает, что компании специально разрабатывают алгоритмы, чтобы удерживать детей на платформах дольше, ещё и используя данные пользователей для получения прибыли. Дети и подростки, гласит заявление, особенно уязвимы к таким методам.

Нью-Йорк поддерживают несколько других штатов, включая Кентукки, Иллинойс, Нью-Джерси, Орегон и Южную Каролину, но по численности населения Нью-Йорк стал крупнейшим истцом — 8,48 млн жителей.

Представитель Google, Хосе Кастанеда, например, в ответ заявил, что исковое заявление неверно. Он подчеркнул, что YouTube — это видеосервис, а не социальная сеть для общения с друзьями.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена