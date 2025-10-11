Опубликовано 11 октября 2025, 17:151 мин.
Нью-Йорк подал в суд на Google из-за «зависимости детей от соцсетей»И не только
Нью-Йорк подал иск против крупных соцсетей, включая Google, Meta*, Snapchat и TikTok, обвиняя их в «грубой халатности» и создании «общественной опасности». Город утверждает, что платформы усугубляют «кризис психического здоровья у детей», вызывая зависимость от соцсетей.
© Ferra.ru
Иск, состоящий из 327 страниц, утверждает, что компании специально разрабатывают алгоритмы, чтобы удерживать детей на платформах дольше, ещё и используя данные пользователей для получения прибыли. Дети и подростки, гласит заявление, особенно уязвимы к таким методам.
Нью-Йорк поддерживают несколько других штатов, включая Кентукки, Иллинойс, Нью-Джерси, Орегон и Южную Каролину, но по численности населения Нью-Йорк стал крупнейшим истцом — 8,48 млн жителей.
Представитель Google, Хосе Кастанеда, например, в ответ заявил, что исковое заявление неверно. Он подчеркнул, что YouTube — это видеосервис, а не социальная сеть для общения с друзьями.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена