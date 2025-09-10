ОАЭ представили открытую ИИ-модель K2 Think для конкуренции с китайской DeepSeek

Опубликовано 10 сентября 2025, 20:051 мин.
ОАЭ представили открытую ИИ-модель K2 Think для конкуренции с китайской DeepSeekИ ChatGPT
Лаборатория ОАЭ Institute of Foundation Models представила открытую ИИ-модель K2 Think, которая, по заявлениям разработчиков, сопоставима с ChatGPT и китайской DeepSeek по стандартным тестам. Несмотря на 32 миллиарда параметров, модель «работает быстрее и эффективнее, чем гораздо большие системы».
© Ferra.ru
K2 Think особенно сильна в математике, программировании и научных исследованиях. Основная идея модели — высокая эффективность при меньших вычислительных ресурсах.
Разработчики делают проект максимально прозрачным: открыты не только модели, но и весь процесс обучения, включая коды, наборы данных и контрольные точки. В ближайшие месяцы планируется превратить K2 Think в полноценную крупную языковую модель (LLM).
Рост инвестиций в ИИ связан с желанием диверсифицировать экономику и уменьшить зависимость от нефти и газа. Подобные стратегии реализуются и в других странах Персидского залива, пишут СМИ.