ОАЭ представили открытую ИИ-модель K2 Think для конкуренции с китайской DeepSeek

K2 Think особенно сильна в математике, программировании и научных исследованиях. Основная идея модели — высокая эффективность при меньших вычислительных ресурсах.

Разработчики делают проект максимально прозрачным: открыты не только модели, но и весь процесс обучения, включая коды, наборы данных и контрольные точки. В ближайшие месяцы планируется превратить K2 Think в полноценную крупную языковую модель (LLM).

Рост инвестиций в ИИ связан с желанием диверсифицировать экономику и уменьшить зависимость от нефти и газа. Подобные стратегии реализуются и в других странах Персидского залива, пишут СМИ.