Приложения
Опубликовано 15 января 2025, 23:53
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Об использовании *Meta пиратского контента для обучения ИИ стало известно больше

Раскрыто в судебном иске
Судебный процесс показал, что компания *Meta использовала пиратские данные с сайта Library Genesis (LibGen) для обучения своих моделей искусственного интеллекта *Llama. Внутренние документы, являющиеся частью коллективного иска, показывают стратегию *Meta по использованию сайта, при этом пытаясь избежать внимания СМИ к пиратскому контенту.
Об использовании *Meta пиратского контента для обучения ИИ стало известно больше

© Ferra

В электронных письмах от 2023 года руководство Meta обсуждало использование LibGen, чтобы помочь ей конкурировать с GPT-4 от OpenAI. Они считали, что это необходимо для соответствия «современным стандартам производительности». Электронные письма показывают, что команда ИИMeta одобрила использование LibGen с определенными «смягчениями», такими как удаление явно пиратских данных и сокрытие использования сайта в публичных материалах.

Хотя Meta защищала свои действия как добросовестное использование данных, защищенных авторским правом, судебные документы указывают на то, что компания работала над сокрытием информации об авторских правах и метаданных, чтобы избежать юридических проблем. Эта новая информация может усилить иск противMeta, который обвиняет компанию в нарушении законов об интеллектуальной собственности путем использования несанкционированного контента для обучения своих моделей искусственного интеллекта.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена