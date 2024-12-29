Облачный гейминг Xbox раскритиковали за проблемы с подключением

Опубликовано 29 декабря 2024, 16:301 мин.
Облачный гейминг Xbox раскритиковали за проблемы с подключениемПользователи сообщали о длительном времени ожидания
Xbox Cloud Gaming испытывал проблемы в течение последних 24 часов, в результате чего многие пользователи не могли загрузить игры или сталкивались с неожиданными отключениями связи, пишут СМИ со ссылкой на критику в Сети.
Начиная с четверга, игроки сообщали, что ждут до 50 минут или дольше, чтобы запустить игру, которая обычно запускается мгновенно. Microsoft подтвердила проблему, сообщив, что пользователи могут столкнуться с большим временем ожидания при попытке запустить игры с облака.
Компания признала наличие проблемы на своей «странице состояния» и в Twitter, попросив пользователей проявить терпение, пока они работают над ее устранением. Пока неясно, чем вызвана проблема и полностью ли она решена.
Xbox Cloud Gaming, ключевая функция игровой стратегии Microsoft, уже сталкивалась с перебоями в работе, но в этот раз это было заметнее из-за недавнего активного продвижения компанией сервиса.