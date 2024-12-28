Облачный провайдер AWS перейдет на постквантовую криптографию

Криптографы AWS объясняют, что квантовые компьютеры в конечном итоге могут сломать современные криптографические алгоритмы с открытым ключом. Эти алгоритмы защищают протоколы связи и цифровые подписи. Чтобы подготовиться к этому, AWS интегрирует алгоритмы PQC в свои системы.

Процесс включает четыре ключевых этапа: инвентаризация систем, добавление PQC для шифрования данных, развертывание постквантовых подписей и включение постквантовой аутентификации.

AWS подчеркивает, что симметричное шифрование остается безопасным, но выделяет случаи, когда «криптография с открытым ключом согласовывает общие симметричные ключи, которые квантовые вычисления могут скомпрометировать».

В первую очередь миграция коснется именно этих сценариев.