Приложения
Опубликовано 28 декабря 2024, 06:00
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Облачный провайдер AWS перейдет на постквантовую криптографию

Раскрывает план
AWS рассказала о своей стратегии перехода на постквантовую криптографию (PQC) для защиты от будущих рисков, связанных с квантовыми вычислениями. Компания планирует поэтапный переход, начиная с защиты передачи данных и долгосрочных цифровых подписей.
Облачный провайдер AWS перейдет на постквантовую криптографию
© Ariel

Криптографы AWS объясняют, что квантовые компьютеры в конечном итоге могут сломать современные криптографические алгоритмы с открытым ключом. Эти алгоритмы защищают протоколы связи и цифровые подписи. Чтобы подготовиться к этому, AWS интегрирует алгоритмы PQC в свои системы.

Процесс включает четыре ключевых этапа: инвентаризация систем, добавление PQC для шифрования данных, развертывание постквантовых подписей и включение постквантовой аутентификации.

AWS подчеркивает, что симметричное шифрование остается безопасным, но выделяет случаи, когда «криптография с открытым ключом согласовывает общие симметричные ключи, которые квантовые вычисления могут скомпрометировать».

В первую очередь миграция коснется именно этих сценариев.

Источник:InfoQ
Автор:Максим Многословный
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