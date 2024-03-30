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Опубликовано 30 марта 2024, 03:45
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Облачный провайдер пытался получить право собственности на контент клиентов

Но решил отказаться от этой практики
Провайдер облачных хранилищ Vultr столкнулся с негативной реакцией пользователей после того, как клиенты обнаружили в его Условиях предоставления услуг (ToS) пункты, требующие широких прав собственности на их контент.
Облачный провайдер пытался получить право собственности на контент клиентов
© Ferra

Спорные пункты, предоставляющие Vultr «всемирную лицензию» на использование, изменение и распространение пользовательского контента, были обнаружены пользователями и вызвали дискуссию в сети. Хотя Vultr утверждает, что эти условия существуют с января, недавнее всплывающее окно, предлагающее пользователям принять обновленный ToS, вызвало более пристальное внимание.

Возникли опасения, что Vultr, хранящая данные пользователей в облаке, намерена претендовать на право собственности на пользовательский контент, возможно, для использования в обучении искусственного интеллекта.

Быстро отреагировав на возмущение в Интернете, в первую очередь на Reddit, Vultr удалила пункты. Генеральный директор Джей Джей Кардвелл утверждает, что эти условия должны были применяться к сообщениям на пользовательских форумах, а не к содержимому частных серверов.

Источник:The Register
Автор:Максим Многословный
Теги:
#контент
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#данные
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#облако