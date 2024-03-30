Облачный провайдер пытался получить право собственности на контент клиентов

Спорные пункты, предоставляющие Vultr «всемирную лицензию» на использование, изменение и распространение пользовательского контента, были обнаружены пользователями и вызвали дискуссию в сети. Хотя Vultr утверждает, что эти условия существуют с января, недавнее всплывающее окно, предлагающее пользователям принять обновленный ToS, вызвало более пристальное внимание.

Возникли опасения, что Vultr, хранящая данные пользователей в облаке, намерена претендовать на право собственности на пользовательский контент, возможно, для использования в обучении искусственного интеллекта.

Быстро отреагировав на возмущение в Интернете, в первую очередь на Reddit, Vultr удалила пункты. Генеральный директор Джей Джей Кардвелл утверждает, что эти условия должны были применяться к сообщениям на пользовательских форумах, а не к содержимому частных серверов.