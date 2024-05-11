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Опубликовано 11 мая 2024, 18:00
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Облако Google случайно удалило аккаунт финансового гиганта Австралии

620 000 членов UniSuper пострадали от недельного сбоя в работе сервиса
UniSuper, ведущий австралийский поставщик финансовых услуг, пережил недельный перерыв в работе сервиса из-за «единственной в своем роде» неправильной конфигурации в Google Cloud. Перебои, затронувшие более полумиллиона пользователей, начались на прошлой неделе и были устранены только недавно.
Облако Google случайно удалило аккаунт финансового гиганта Австралии
© Ferra

Гендиректор UniSuper Питер Чун заверил клиентов, что перебои в работе были вызваны проблемой с Google Cloud, а не кибератакой. Он подчеркнул, что никакие личные данные не были скомпрометированы во время сбоя. В совместном заявлении Чун и генеральный директор Google Cloud Томас Куриан принесли извинения за «крайне досадный и разочаровывающий» перерыв в работе сервиса. Они рассказали, что непреднамеренная ошибка в конфигурации при инициализации привела к случайному удалению облачного аккаунта UniSuper.

Это беспрецедентное событие, по словам представителей Google Cloud, никогда ранее не происходило ни с одним из их глобальных клиентов. Компания Google Cloud признала инцидент «единичным» случаем и пообещала предотвратить повторение подобных ситуаций.

Источник:The Guardian
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Google
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#облако
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#деньги
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#Австралия