Облако Google случайно удалило аккаунт финансового гиганта Австралии

Гендиректор UniSuper Питер Чун заверил клиентов, что перебои в работе были вызваны проблемой с Google Cloud, а не кибератакой. Он подчеркнул, что никакие личные данные не были скомпрометированы во время сбоя. В совместном заявлении Чун и генеральный директор Google Cloud Томас Куриан принесли извинения за «крайне досадный и разочаровывающий» перерыв в работе сервиса. Они рассказали, что непреднамеренная ошибка в конфигурации при инициализации привела к случайному удалению облачного аккаунта UniSuper.

Это беспрецедентное событие, по словам представителей Google Cloud, никогда ранее не происходило ни с одним из их глобальных клиентов. Компания Google Cloud признала инцидент «единичным» случаем и пообещала предотвратить повторение подобных ситуаций.