Облегчённая версия Gmail стала доступна на всех Android-смартфонах

Gmail Go появилась в Play Store. Приложение предлагает «Gmail, который вы любите, но теперь более лёгкий и быстрый».

В Gmail Go нет некоторых опций, которые есть в полной версии клиента. Например, у приложения нет нижней полоски с выбором Mail или Meet, так как клиент не имеет интеграции с сервисом видеозвонков Google Meet. В плане общего дизайна Gmail Go тоже немного отличается от обычного Gmail: он более «плоский».

Загрузить Gmail Go можно по этой ссылке.