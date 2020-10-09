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Облегчённая версия Gmail стала доступна на всех Android-смартфонах
В ней нет Google Meet
Google наряду с обычной Android выпускает облегчённую версию системы Android Go для слабых смартфонов. Специально под неё разработаны упрощённые версии некоторых приложений. Одна из таких — почтовый клиент Gmail Go — стала доступна пользователям всех Android-смартфонов.
Gmail Go появилась в Play Store. Приложение предлагает «Gmail, который вы любите, но теперь более лёгкий и быстрый».
В Gmail Go нет некоторых опций, которые есть в полной версии клиента. Например, у приложения нет нижней полоски с выбором Mail или Meet, так как клиент не имеет интеграции с сервисом видеозвонков Google Meet. В плане общего дизайна Gmail Go тоже немного отличается от обычного Gmail: он более «плоский».
Загрузить Gmail Go можно по этой ссылке.