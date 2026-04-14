Облегчённую версию Microsoft Outlook для старых телефонов отправят на пенсию

Опубликовано 14 апреля 2026
Облегчённую версию Microsoft Outlook для старых телефонов отправят на пенсиюВ мае
Microsoft объявила, что через месяц, 26 мая, перестанет работать Outlook Lite. Упрощенную версию почтового клиента сделали в 2022 году специально для недорогих Android-телефонов с маленьким объёмом памяти и для стран, где медленный интернет.
Microsoft уже убрала Outlook Lite из Google Play. А теперь компания подтвердила: даже если приложение уже установлено на телефоне, оно перестанет работать. «Микромягкие» посоветовали перейти на обычный Outlook Mobile.
Все письма, встречи в календаре и вложения из Outlook Lite останутся. Достаточно зайти в Outlook Mobile под тем же аккаунтом. Никаких сложных настроек не потребуется.