Облегчённую версию Microsoft Outlook для старых телефонов отправят на пенсию

Microsoft уже убрала Outlook Lite из Google Play. А теперь компания подтвердила: даже если приложение уже установлено на телефоне, оно перестанет работать. «Микромягкие» посоветовали перейти на обычный Outlook Mobile.

Все письма, встречи в календаре и вложения из Outlook Lite останутся. Достаточно зайти в Outlook Mobile под тем же аккаунтом. Никаких сложных настроек не потребуется.