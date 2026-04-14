Опубликовано 14 апреля 2026, 12:35
Облегчённую версию Microsoft Outlook для старых телефонов отправят на пенсию

Microsoft объявила, что через месяц, 26 мая, перестанет работать Outlook Lite. Упрощенную версию почтового клиента сделали в 2022 году специально для недорогих Android-телефонов с маленьким объёмом памяти и для стран, где медленный интернет.
© Microsoft

Microsoft уже убрала Outlook Lite из Google Play. А теперь компания подтвердила: даже если приложение уже установлено на телефоне, оно перестанет работать. «Микромягкие» посоветовали перейти на обычный Outlook Mobile.

Все письма, встречи в календаре и вложения из Outlook Lite останутся. Достаточно зайти в Outlook Mobile под тем же аккаунтом. Никаких сложных настроек не потребуется.

Источник:techcrunch
Автор:Максим Многословный
