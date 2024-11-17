Опубликовано 17 ноября 2024, 09:001 мин.
Обнародована переписка Маска и Альтмана об основании OpenAI — создателей ChatGPTНеформальное начало компании
Иск Илона Маска против OpenAI и его генерального директора Сэма Альтмана обнародовал электронные письма 2015 года, раскрывающие неформальные истоки компании, стоимость которой сейчас оценивается в $ 157 миллиардов. Среди материалов иска — письма, где Альтман впервые предложил Маску идею OpenAI, указав на риски неконтролируемой разработки ИИ и предложив некоммерческий подход для обеспечения безопасности и глобальной пользы.
Изначально Маск был осторожен в ответах, но позже согласился с детальным планом Альтмана, который включал создание лаборатории ИИ с управлением от ключевых лидеров, включая Маска и Билла Гейтса.
Маск стал соучредителем OpenAI в 2015 году, но ушёл в 2018 году из-за разногласий по руководству. Сейчас он обвиняет OpenAI в отказе от некоммерческой миссии ради прибыльного партнёрства с Microsoft. OpenAI назвала его обвинения «противоречивыми».
В обновленной жалобе Маск добавил Microsoft в качестве ответчика, обвинив её и OpenAI в создании «де-факто слияния» для недобросовестной конкуренции.