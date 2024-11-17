Изначально Маск был осторожен в ответах, но позже согласился с детальным планом Альтмана, который включал создание лаборатории ИИ с управлением от ключевых лидеров, включая Маска и Билла Гейтса.

Маск стал соучредителем OpenAI в 2015 году, но ушёл в 2018 году из-за разногласий по руководству. Сейчас он обвиняет OpenAI в отказе от некоммерческой миссии ради прибыльного партнёрства с Microsoft. OpenAI назвала его обвинения «противоречивыми».

В обновленной жалобе Маск добавил Microsoft в качестве ответчика, обвинив её и OpenAI в создании «де-факто слияния» для недобросовестной конкуренции.