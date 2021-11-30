Обнаружен опасный сканер QR-кодов со встроенным вирусом

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Обнаружен опасный сканер QR-кодов со встроенным вирусомОн крадёт данные банковских приложений
Эксперты компании по кибербезопасности ThreatFabric обнаружили в магазине Google Play приложение, маскирующееся под сканер QR-кодов. Оно имеет встроенный вирус, который способен воровать данные банковских приложений.
Из отчёта исследователей стало известно, что в России распространяется банковский троян Anatsa через приложение Free QR Сode Scanner от издателя QrBarBode LDC. Если у вас есть такое на телефоне — удалите. Что интересно, у приложения был довольно высокий рейтинг в Google Play и много скачиваний. Оно маскировалось под другие похожие программы.
Схема работала так: после установки приложение предлагало загрузить обновление, так на телефон попадал вирус. После этого приложение работает нормально, поэтому можно ничего и не заподозрить.
Сообщается, что программа могла украсть данные банков «Сбер», «Тинькофф», «Уралсиб», «Почта-банк», ВТБ, «Райффайзен» и «ОТП-банк».
Источник: ThreatFabric