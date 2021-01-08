Обнаружен способ узнать реальный адрес человека через Telegram

Уязвимость нашёл пользователь Ахмед Хасан (Ahmed Hassan). Она скрывается в опции «Люди рядом». Этот сервис позволяет найти пользователей Telegram поблизости. Вообще-то он не показывает координаты людей — только расстояние до них.

Однако есть метод узнать точное местоположение пользователей. Это может быть особенно неприятно для тех, кто выходит в Telegram с домашнего адреса. По словам Хасана, достаточно использовать метод триангуляции. Другой исследователь Андрей Копелян уже проверил уязвимость в Нур-Султане (Казахстан). Он смог вычислить адрес человека, нанеся на карту три окружности.

Отследить таким способом можно только тех пользователей, которые разрешили сделать их видимыми в сервисе «Люди рядом». Чтобы избежать возможной слежки, нужно отозвать это разрешение.