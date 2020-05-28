Обнаружено, что приложение для отслеживания москвичей на карантине создали на базе трекера отходов

Он заявил, что код приложения «Социальный мониторинг» написан на основе приложения для мониторинга отслеживания вывоза отходов. Стоит уточнить, что компания AmberLabs по заказу департамента информационных технологий Москвы разрабатывала эту платформу для отслеживания мусора время реновации. Однако позже заказы департамента передали другой компании. В проекте были QR-коды и определение геолокации. Представитель AmberLabs рассказал, что приложение сделали за десять дней.

Он подытожил, что «Социальный мониторинг» собиралось из ранних проектов, близко подходящих по тематике, «на коленках».

Напомним, данное приложение отслеживает заразившихся коронавирусом и тех, кто контактировал с больными.