Обнаружено приложение для замены лица в порнороликах

«Сделайте порно с искусственным интеллектом за секунду», — говорится в рекламном тексте. В рекламе также продемонстрировано порновидео, в которое можно вставить лицо знакомой женщины.

Vice отмечает, что FaceMagic использует лазейку в политике магазинов приложений Apple и Google, формально не нарушая никаких правил. Адам Додж (Adam Dodge), основатель онлайн-службы помощи жертвам домогательств EndTAB, заявил, что реклама такого дипфейк-приложения на популярных порносайтах повышает вероятность того, что кому-то причинят вред.

Журналисты протестировали FaceMagic и подтвердили, что за определённую плату приложение действительно может создавать порно-дипфейк за считанные секунды. После оплаты всё, что нужно сделать пользователю, это загрузить фото человека, которого он хочет поместить в порноролик и сам этот ролик. При загрузке медиафайлов FaceMagic предупреждает «Не используйте видео с заменой лиц в незаконных целях». Однако вряд ли это может кого-то остановить.