Уязвимость получила высокий уровень риска — 7,8 из 10. Для успешной атаки нужно, чтобы пользователь распаковал заражённый архив. RARLAB, разработчик WinRAR, уже выпустила обновление, в котором устранила эту проблему. Уязвимы версии WinRAR до 7.11, а также связанные программы для Windows. Версии для Unix и Android не затронуты.

Ранее в этом году в программе уже устранили другую проблему, связанную с безопасностью запуска файлов.