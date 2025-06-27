Опубликовано 27 июня 2025, 22:301 мин.
Обновите WinRAR — новая уязвимость позволяет хакерам запускать вредоносный кодПлата за «бесплатность»
В популярной программе для архивирования WinRAR обнаружена серьёзная уязвимость (CVE-2025−6218), которая может позволить злоумышленникам запускать вредоносные программы на вашем компьютере. Проблема связана с тем, как WinRAR обрабатывает пути к файлам внутри архивов — хакеры могут создавать опасные архивы, которые при распаковке помещают вредоносные файлы в системные папки.
© Rarlab
Уязвимость получила высокий уровень риска — 7,8 из 10. Для успешной атаки нужно, чтобы пользователь распаковал заражённый архив. RARLAB, разработчик WinRAR, уже выпустила обновление, в котором устранила эту проблему. Уязвимы версии WinRAR до 7.11, а также связанные программы для Windows. Версии для Unix и Android не затронуты.
Ранее в этом году в программе уже устранили другую проблему, связанную с безопасностью запуска файлов.