Обновление Android TV добавило бесплатные каналы прямо на домашний экран

Обновление принесет новый ярлык, который встанет в один ряд с вашими приложениями, позволяя быстро перейти на вкладку «Live» и сразу же погрузиться в массив бесплатного контента, охватывающего местные новости, фильмы, спорт и многое другое. Распространение на устройствах Android TV в США произойдет в течение следующих нескольких недель. Другие страны под вопросом.

Это нововведение отличается от подхода Google TV, где бесплатные каналы могут появляться в рекомендациях, но не имеют специального «приложения».