Обновление Android TV добавило бесплатные каналы прямо на домашний экран

Обновление Android TV добавило бесплатные каналы прямо на домашний экранПриятного просмотра
Пользователей Android TV ожидает обновление: теперь бесплатные каналы Google TV занимают главное место на домашнем экране, прямо рядом с любимыми приложениями. Этот шаг означает, что пользователи смогут получить беспрепятственный доступ к 115+ бесплатным каналам, которые Google тщательно отбирал в течение последнего года.
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Обновление принесет новый ярлык, который встанет в один ряд с вашими приложениями, позволяя быстро перейти на вкладку «Live» и сразу же погрузиться в массив бесплатного контента, охватывающего местные новости, фильмы, спорт и многое другое. Распространение на устройствах Android TV в США произойдет в течение следующих нескольких недель. Другие страны под вопросом.
Это нововведение отличается от подхода Google TV, где бесплатные каналы могут появляться в рекомендациях, но не имеют специального «приложения».