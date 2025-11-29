Обновление c обменом файлами между Android и iPhone «сломало» Wi-Fi на Pixel 10

Опубликовано 29 ноября 2025, 15:011 мин.
Обновление c обменом файлами между Android и iPhone «сломало» Wi-Fi на Pixel 10Не без проблем
У некоторых владельцев смартфонов Google Pixel 10 возникли проблемы с Wi-Fi после установки последнего обновления. Оно принесло с собой улучшение Quick Share на Android. Функция передачи файлов теперь работает с AirDrop на iPhone без дополнительных приложений.
Однако пользователи сообщают, что при простом открытии меню «Быстрой отправки» телефон автоматически отключается от Wi-Fi. В настройках список доступных сетей может полностью пропадать. Проблема возникает не в момент передачи файла, а просто при попытке что-то отправить.
Пользователи пытались сообщить о проблеме в службу поддержки Google, но столкнулись с «путаницей»: их отправляли с официального форума в другой сервис для обратной связи, но проблему так и не помогли решить.
Так как это, скорее всего, программная ошибка, то пока Google не выпустит исправление, временным решением для владельцев Pixel 10 является откат обновления Quick Share.