Обновление c обменом файлами между Android и iPhone «сломало» Wi-Fi на Pixel 10

Однако пользователи сообщают, что при простом открытии меню «Быстрой отправки» телефон автоматически отключается от Wi-Fi. В настройках список доступных сетей может полностью пропадать. Проблема возникает не в момент передачи файла, а просто при попытке что-то отправить.

Пользователи пытались сообщить о проблеме в службу поддержки Google, но столкнулись с «путаницей»: их отправляли с официального форума в другой сервис для обратной связи, но проблему так и не помогли решить.

Так как это, скорее всего, программная ошибка, то пока Google не выпустит исправление, временным решением для владельцев Pixel 10 является откат обновления Quick Share.