Обновление Chrome начало массово отключать блокировщики рекламы

Опубликовано 24 февраля 2025, 19:301 мин.
Обновление Chrome начало массово отключать блокировщики рекламыИз-за Manifest V3
Google постепенно отключает uBlock Origin и другие блокировщики рекламы, работающие на основе Manifest V2, по мере внедрения Manifest V3, нового «свода правил» для расширений Chrome. Это изменение ограничивает возможности расширений по блокировке рекламы и отслеживанию онлайн-активности, затрагивая те самые популярные инструменты, такие как uBlock Origin.
Некоторые пользователи уже заметили, что uBlock Origin автоматически отключился в их браузерах, а Chrome заявил, что он больше не поддерживается. Однако это касается не всех, кому-то свезло.
На данный момент некоторые группы пользователей блокировщика могут продолжать использовать расширения Manifest V2 до июня 2025 года, но остальные должны перейти на версии, совместимые с Manifest V3, такие как uBlock Origin Lite, где отсутствует часть функций.
Google не сообщил, когда будет полностью завершен этот переход.