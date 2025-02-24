Обновление Chrome начало массово отключать блокировщики рекламы

Некоторые пользователи уже заметили, что uBlock Origin автоматически отключился в их браузерах, а Chrome заявил, что он больше не поддерживается. Однако это касается не всех, кому-то свезло.

На данный момент некоторые группы пользователей блокировщика могут продолжать использовать расширения Manifest V2 до июня 2025 года, но остальные должны перейти на версии, совместимые с Manifest V3, такие как uBlock Origin Lite, где отсутствует часть функций.

Google не сообщил, когда будет полностью завершен этот переход.