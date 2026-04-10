Обновление Chrome сделало кражу Cookie-файлов хакерами бессмысленной

Опубликовано 10 апреля 2026, 14:071 мин.
Обновление Chrome сделало кражу Cookie-файлов хакерами бессмысленнойОни уникальными стали
Google Chrome получил обновление, усиливающее защиту аккаунтов пользователей. Новая функция Device Bound Session Credentials (DBSC) помогает бороться с кражей cookie-файлов интересным способом.
© Ferra.ru
Обычно, когда вы входите на сайт, браузер сохраняет «куки», чтобы не вводить пароль каждый раз. Проблема в том, что вредоносное ПО может украсть эти данные и использовать их для входа в ваш аккаунт — даже если у включена двухфакторная защита.
Так, с помощью DBSC данные привязываются к конкретному устройству. Браузер создаёт уникальный ключ, который хранится только на устройстве и не может быть скопирован.
Когда сайт проверяет вход, он убеждается не только в наличии cookie-файлов, но и в том, что используется именно то самое устройство. При этом для каждого сайта создаётся отдельный ключ, и действия «невозможно отслеживать между разными сервисами».
Сейчас функция доступна на Windows, поддержка macOS появится позже.