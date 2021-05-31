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Сегодня в 10:33
Обновление для Microsoft Edge «сломало» базовую функцию браузера
Вторая проблема в рамках одного апдейта
Несколько дней назад вышло крупное обновление браузера от Microsoft — Edge 91. Несмотря на попытку исправить в нём ряд прошлых «ошибок», в итоге апдейт лишь «сломал» базовую функцию приложения.
Так, пользователи столкнулись с невозможностью настроить открытие определённой вкладки при запуске браузера. Как пишет Windows Latest, после сохранения той или иной страницы в этих целях, Edge игнорирует желание пользователя и каждый раз открывает пустую «новую вкладку».
Стоит отметить, что ранее в сети уже появились жалобы на навязчивое предложение обновить настройки браузера для перехода на Microsoft Bing в качестве поисковой системы по умолчанию. Но это хотя бы не ломало функциональность Edge.
На данный момент Microsoft не дала никаких комментариев по поводу случившегося. Возможно, исправление будет выпущено вместе с новой версией браузера.