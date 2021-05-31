Обновление для Microsoft Edge «сломало» базовую функцию браузера

Стоит отметить, что ранее в сети уже появились жалобы на навязчивое предложение обновить настройки браузера для перехода на Microsoft Bing в качестве поисковой системы по умолчанию. Но это хотя бы не ломало функциональность Edge.

На данный момент Microsoft не дала никаких комментариев по поводу случившегося. Возможно, исправление будет выпущено вместе с новой версией браузера.