Обновление графического редактора Adobe удалило фото пользователей Apple

Речь идёт о Lightroom версии 5.4. Если коллекции пользовательских пресетов и фотографий из приложения не были синхронизированы с облаком Creative Cloud, то после апдейта можно их не искать.

В Adobe уже извинились за ошибку и выпустили исправленное обновление 5.4.1. К сожалению, восстановить потерянные данные невозможно. Можно лишь попробовать откатить систему, если использовалось резервное копирование iCloud.

Пользователи рассказывают о том, что из-за ошибки программы потеряли целые архивы, которые собирали несколько лет. Кроме того, приложение могло удалить платные пресеты, стоимость которых может оцениваться в сотни долларов.