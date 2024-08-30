Обновление iOS 18.1 позволит легко удалять объекты с фото

В операционных системах Apple новые функции расширили возможности инструмента редактирования под названием Clean Up, который использует ИИ. Пользователю достаточно одного касания, чтобы удалить объект, после чего функция автоматически восстанавливает фон без повреждения изображения.

Тестирование функций Apple, основанных на ИИ, началось в бета-версии iOS 18.1 первой итерации в июле, и включает также инструменты для текстов, умные ответы в почте, создание воспоминаний в фотографиях и многие другие функции.

Как отмечает портал Cybernews, официальная дата выхода iPhone 16 уже подтверждена Apple и назначена на 9 сентября.