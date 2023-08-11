Обновление macOS «сломало» настройки определения местоположения

Этот сбой не позволяет изменять разрешения на определение местоположения для существующих приложений или предоставлять доступ новым приложениям. Хотя неизвестно, затронуты ли все пользователи macOS Ventura 13.5, эта проблема вызывает опасения, поскольку пользователи не могут отозвать разрешение у приложений с существующим доступом или предоставить его новым приложениям.

Происхождение ошибки может быть связано с исправлением эксплойта безопасности в iOS 16.6 и macOS Ventura 13.5, направленным на предотвращение несанкционированного доступа к местоположению пользователя.

Компания Apple пока не подтвердила наличие ошибки. Пользователям рекомендуется воздержаться от обновления до появления исправления.