Обновление музыкального приложения Sonos обрушило его рейтинг до 1,3 пунктов

Обновленное приложение, запущенное в мае, подверглось резкой критике со стороны пользователей, в результате чего его рейтинг в Google Play составил 1,3 звезды. Несмотря на то, что генеральный директор Патрик Спенс настаивал на том, что «реконструкция необходима для будущих инноваций», пользователи столкнулись с многочисленными ошибками и проблемами с производительностью.

В ответ на это Sonos изучает возможность возвращения старого приложения, чтобы «смягчить разочарование клиентов», пишут СМИ. Этот шаг может помочь компании выиграть время, пока она работает над улучшением.

Спенс признал проблемы с приложением во время недавнего звонка по поводу прибыли, подчеркнув, что его исправление сейчас является главным приоритетом компании.