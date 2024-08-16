Обновление музыкального приложения Sonos обрушило его рейтинг до 1,3 пунктов

Опубликовано 16 августа 2024, 21:45
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Обновление музыкального приложения Sonos обрушило его рейтинг до 1,3 пунктовКомпания заново его запустит
По сообщениям, Sonos рассматривает возможность повторного запуска своего предыдущего мобильного приложения S2, поскольку компания борется с «последствиями» недавнего редизайна.
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Обновленное приложение, запущенное в мае, подверглось резкой критике со стороны пользователей, в результате чего его рейтинг в Google Play составил 1,3 звезды. Несмотря на то, что генеральный директор Патрик Спенс настаивал на том, что «реконструкция необходима для будущих инноваций», пользователи столкнулись с многочисленными ошибками и проблемами с производительностью.
В ответ на это Sonos изучает возможность возвращения старого приложения, чтобы «смягчить разочарование клиентов», пишут СМИ. Этот шаг может помочь компании выиграть время, пока она работает над улучшением.
Спенс признал проблемы с приложением во время недавнего звонка по поводу прибыли, подчеркнув, что его исправление сейчас является главным приоритетом компании.