Обновление Windows 11 добавило множество функций с искусственным интеллектом

Для владельцев компьютеров с процессорами Snapdragon и функцией Copilot Plus доступен ИИ-ассистент в настройках. Он помогает быстро находить нужные параметры, например, включить режим «не беспокоить» или подключить Bluetooth.

Еще одна новинка — функция «Click to Do». Нажимая клавишу Windows и левую кнопку мыши на тексте или приложении, можно быстро выполнять разные задачи: делать краткое изложение текста, создавать документы в Word или назначать встречи в Teams.