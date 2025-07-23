Обновление Windows 11 добавило множество функций с искусственным интеллектом

Обновление Windows 11 добавило множество функций с искусственным интеллектомА нужны ли они людям
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Для владельцев компьютеров с процессорами Snapdragon и функцией Copilot Plus доступен ИИ-ассистент в настройках. Он помогает быстро находить нужные параметры, например, включить режим «не беспокоить» или подключить Bluetooth.
Еще одна новинка — функция «Click to Do». Нажимая клавишу Windows и левую кнопку мыши на тексте или приложении, можно быстро выполнять разные задачи: делать краткое изложение текста, создавать документы в Word или назначать встречи в Teams.
Для Copilot Plus ПК также появится генератор стикеров на базе ИИ и инструмент для выделения и редактирования объектов в Paint. В приложении «Фото» добавят ИИ-освещение, а в «Ножницах» — функцию «идеального скриншота», который точно захватывает нужную область экрана.
Microsoft обещает постепенно запускать все нововведения в течение месяца. Некоторые уже доступны в тестовой версии Windows и в Microsoft Store.